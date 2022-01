Deslizamento mata homem e Ouro Preto decreta situação de emergência

Casas e vias foram interditadas em Ouro Preto após sequência de chuvas fortes (foto: Defesa Civil/Divulgação) As fortes chuvas que atingiram Ouro Preto em seguidos dias resultaram na morte de um homem, cuja casa foi atingida por um deslizamento de terra, e com o decreto de situação de emergência na cidade da Região Central de Minas Gerais. Parte do município foi devastada com o grande volume de água: famílias desalojadas, ruas obstruídas e três casas totalmente destruídas.

Conforme registros da Defesa Civil Municipal, mais de 300 milímetros de chuva foram registrados entre sexta (7/1) e ontem (10/1), definindo o alerta metereológico em estado máximo. Vários pontos da cidade estão interditados, com fitas de isolamento impedindo qualquer tipo de passagem, uma vez que há riscos de enxurradas, de inundações, de alagamentos e de deslizamento de terras.





Dentre as centenas de ocorrências registradas pela Defesa Civil até ontem, destacam-se ruas obstruídas, 173 pessoas desalojadas e três casas que foram totalmente destruídas. Dos moradores que saíram de suas casas, 16 estão alojados na Escola Municipal Simão Lacerda, no Bairro Bauxita; 11 no CAIC, no distrito Cachoeira do Campo; três famílias no distrito Amarantina; e os demais em casas de amigos ou de familiares.

Atenção máxima

A Defesa Civil monitora as condições das vias de acesso a Ouro Preto, que estão suscetíveis a deslizamentos. Dessa forma, não é recomendado o tráfego a não ser em casos de extrema necessidade, uma vez que não há informações atuais precisas sobre o estado delas. Equipes do poder público municipal já estão trabalhando para restaurar a normalidade.

É orientado aomda que os moradores não tenham contato com a água das chuvas, que é contaminada e pode trazer doenças, com sintomas como diarreia, febre, dores no corpo e na cabeça, vômitos, calafrios, ferimentos, falta de apetite, fraqueza, falta de apetite, manchas amareladas no corpo (icterícia), urina escura e fezes claras.





Em caso da manifestação de algum desses sintomas, a Secretaria de Saúde de Ouro Preto recomenda que o morador vá até a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

O decreto tem vigor de 180 dias e autoriza as autoridades municipais a entrarem nas casas para prestar socorro aos moradores ou para evacuá-las no caso de risco iminente que ofereça perigo público. Ademais, devido à urgência, fica menos burocrático de o Executivo adquirir bens e serviços necessários para conter os efeitos devastadores das chuvas.

Atividades suspensas em Ouro Preto





Em consequência do risco de deslocamento pela cidade por causa das fortes chuvas, algumas atividades presenciais foram suspensas, a princípio até sábado (15/1), como:

LAPAC - Laboratório de Análises Clínicas da Escola de Farmácia da UFOP

Posto do Sine

vacinação contra a COVID-19 no Centro de Convenções da UFOP

serviços de TFD (Tratamento Fora do Domicílio), exceto para hemodiálise

coleta de lixo



Além disso, atividades turísticas como visitação às minas e passeios de jardineiras também estão suspensas pelo mesmo período.

O coordenador da Defesa Civil de Ouro Preto, Neri Moutinho, informou, ainda, sobre o fechamento emergencial da MG-129, próximo a Rancharia, que dá acesso a Congonhas e a Ouro Branco. O motivo é uma erosão de mais de 300 metros de altura, capaz de provocar outros desmoronamentos e atingir motoristas, pilotos e transeuntes.





"Viemos limpando a estrada, mas chegamos a um ponto que vamos ter que interditar a via, porque está colocando em perigo os transeuntes", ressalta Moutinho, que recomenda que os viajantes que querem acessar a Estrada Real para o Rio de Janeiro - ou para as cidades citadas anteriormene - façam outra rota.

A MG-030, que dá acesso direto a Ouro Branco, também está com passagem impedida.





Doações

O Centro de Convenções da UFOP está funcionando como ponto de apoio e coleta de doações de alimentos, produtos de higiene, roupas, de calçados e cobertores para as famílias atingidas. Quem estiver interessado em doar, pode ir até o local, localizado à Rua Diogo de Vasconcelos, número 328, Bairro Pilar, das 9h às 19h.





A Cooperouro também está recolhendo as doações, das 7h às 21h, na Rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, número 991, Bairro Nossa Senhora do Carmo.