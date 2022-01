Homem que fazia escalada morre ao ser atingido por raio na Serra do Cipó

Helicóptero dos Bombeiros resgata um dos sobreviventes, levado para o HPS. (foto: CBMG/Divulgação)

Uma pessoa morreu, Jean Ricardo de Matos, de 47 anos, e pelo menos outras duas ficaram gravemente feridas, em decorrência de um raio que caiu na Serra do Cipó, nas proximidades de Santana do Riacho, na Região Central do estado. Os bombeiros estimam que haja pelo menos 10 feridos.

O incidente ocorreu por volta das 14h desta terça-feira (11/1). Chovia no momento em que ocorreu a descarga elétrica. Um grupo de escaladores estava começando a subir um dos morros.

O homem que morreu e as duas em estado grave já haviam iniciado a escalada e, com a descarga elétrica, caíram.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Os dois feridos graves foram levados para hospitais em Belo Horizonte. Um foi levado de ambulância para o Hospital Risoleta Neves. O outro foi transferido, de helicóptero do Corpo de Bombeiros, para o Hospital João XXIII.

As outras vítimas – o número não foi ainda informado – foram levadas para UPAs da região, duas delas para Santa Luzia. A identidade das vítimas não foi revelada.