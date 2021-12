BH deve ter chuvas com raios e ventos até 2 de janeiro, alerta Defesa Civil

Capital mineira amanheceu com tempo fechado nesta quarta-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Belo Horizonte deve ter pancadas de chuva com trovoadas até 2 de janeiro, segundo previsão da Defesa Civil. Nesta quarta-feira (29/12), há chance de chover em todo estado.

Fim de ano com chuvas em BH (foto: Defesa Civil BH/Divulgação)

O órgão ainda divulgou um alerta de possibilidade de pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de quinta-feira (30/12).

Alerta de chuvas na capital mineira (foto: Defesa Civil BH/Divulgação)

Veja as recomendações da Defesa no momento das chuvas:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.%u2800

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

%u2800

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.%u2800

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

De acordo com Intituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o céu amanheceu encoberto nesta quarta (29/12) em BH e a menor temperatura da madrugada foi 16,7°C. A maior deve ficar em 26°C.

Conforme o Inmet, as chuvas devem correr em BH no período da tarde e à noite, mas não há previsão de granizo.

No estado, a mínima foi 13,2°C, em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a máxima pode chegar aos 32°C no Triângulo Mineiro.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz