Araçuaí está em situação de emergência por causa das fortes chuvas

A barragem do Calhauzinho sempre é fator de preocupação, mas está sob controle, segundo a Seapa (foto: Darlian Rodrigues/Divulgação)

Desde a véspera de Natal (24/12), as chuvas têm caído em Araçuaí e cidades próximas, no Vale do Jequitinhonha, e os moradores da zona rural são os que mais sofrem as consequências das chuvas e das cheias nos rios Gravatá e Piauí. Na segunda-feira (27/12), o prefeito de Araçuaí, Tadeu Barbosa (PSD), decretou estado de emergência, por causa da situação crítica no município.

Na manhã desta terça-feira (28/12) choveu muito na região e elevou a preocupação das comunidades situadas na área da barragem do Calhauzinho. Nas redes sociais, circularam informações de que a tulipa da barragem havia atingido o seu nível máximo de drenagem, elevando o risco de enchente na parte baixa de Araçuaí, no Centro velho.

O nível da barragem está com 2,5% de sua capacidade de revertimento, com 15,78 metros cúbicos, que representa 15.780 litros por segundo, de acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas gerais (Seapa), responsável pela barragem. A informação da Seapa foi divulgada na tarde desta terça-feira.

As chuvas levaram água e lama para dentro da Capela de Engenheiro Schnoor (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Desabrigados na zona rural

As famílias desabrigadas são do distrito de Engenheiro Schnoor e povoado do Alfredo Graça. A Prefeitura de Araçuaí informou que subiu de 13 para 23 no último relatório da Defesa Civil, divulgado na segunda-feira (27/12). Outras famílias desabrigadas são da região do Gravatá, Comunidade do Barreiro e na sede do município.



No distrito de Engenheiro Schnoor, a lama invadiu as casas dos moradores, a igreja e algumas lojas. “Estivemos empenhados diretamente nas ações, visitando as comunidades. A situação foi muito grave. Os danos materiais são muitos e nos preocupa. Muitas lavouras foram perdidas. Enviamos equipes do setor de Obras e do Serviço Social para cadastramento das pessoas", disse o prefeito Tadeu Barbosa.