Pobreza extrema em Uberaba cresce quase 77% em um ano

Crescimento da pobreza extrema é um problema que vem ocorrendo em várias partes do Brasil (foto: Creative/Commons/Divulgação)

O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou aumento de quase 77% no número de famílias em situação de extrema pobreza - quando a renda mensal por pessoa é de até R$ 89 - no intervalo de um ano.





De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), 11,3 mil das 32,5 mil famílias inscritas no Cadastro Único se encontram em extrema pobreza. No mesmo período de 2021, 6,5 mil das 25,5 mil famílias viviam com menos de R$ 89 mensais per capita.





Ela explica que as famílias em extrema vulnerabilidade social recebem o valor de R$ 600,00 do Auxílio Brasil ou algum outro tipo de ajuda do governo federal, como descontos em água e luz.

Ainda conforme Gicele, para minimizar o problema da população, a pasta contou com recursos do município para distribuir cerca de 2 mil cestas básicas entre julho e outubro deste ano.

“Nossa pasta vem realizando mutirões periódicos para inserir cada vez mais famílias que atendam aos requisitos no Cadastro Único e também distribuímos frutas e verduras através do Banco de Alimentos”.





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada em Uberaba em 2021 era de 340.277 habitantes. No mesmo ano, o Produto Interno Bruto do município foi de R$ 15,5 bilhões, o que representa um PIB per capita de quase R$ 46 mil.