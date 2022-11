Com governo Lula, Uberaba busca resolução para impasse de obras paradas

Elisa Araújo, prefeita de Uberaba (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba)

Após apoiar a reeleição de Bolsonaro à presidência da República, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), vai ter a missão, já no início do governo Lula, de cobrar uma resolução para o impasse da conclusão das obras de 540 casas populares do bairro Alfredo Freire IV, cuja construção está paralisada há cerca de três anos.Há cerca de um mês, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ingressaram com uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal e o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) exigindo providências para o loteamento Alfredo Freire IV. As obras fazem parte do programa "Minha Casa, Minha Vida", que no governo Bolsonaro passou a ser chamado "Casa Verde e Amarela".Com relação à ação do MPF e do MPMG para obrigar a Caixa e o FAR s a adotar providências sobre o Loteamento Alfredo Freire IV, a prefeita de Uberaba informou que aguarda uma decisão por meio da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (Cohagra).“Há determinação para que seja feito um estudo de viabilidade técnica se compensa ou não concluir as obras. A Prefeitura se prontificou a fazer um aporte que em outubro de 2021 era da ordem de R$ 18 milhões, caso esses estudos concluam pela finalização do empreendimento, mas ainda é preciso aguardar a decisão da ação (sem data prevista)”.Quanto a outras pautas, Elisa Araújo pretende manter o diálogo com o novo governo em busca daquelas que são importantes e que tragam benefícios para o município.“Uberaba é uma cidade muito importante para o estado de Minas Gerais, somos a sexta economia, um dos maiores colégios eleitorais e esperamos ter as portas sempre abertas.Além do Alfredo Freire IV, os temas a serem discutidos são melhorias nas rodovias BR-262, com revisão do pedágio até que a duplicação seja uma realidade, e na BR-050, com finalização da construção da parte inferior do viaduto próximo ao Recreio dos Bandeirantes.