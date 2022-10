Uberaba em opostos: churrasco pró-Lula e interdições de vias

Um grupo de mototaxistas realiza churrasco no centro de Uberaba nesta segunda-feira (31/10) (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um dia após a vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições presidenciais 2022, Uberaba vive dois cenários nesta segunda-feira (31/10). Enquanto caminhoneiros pró-Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições, realizam manifestações e interdições em trechos da BR-050 e MG-190, dezenas de mototaxistas comemoram a vitória do Lula com churrasco no centro da cidade.



Momento que grupo de caminhoneiros interditou uma das pistas da BR-050, nas proximidades de Uberaba (foto: Boca no Trombone/Divulgação)



Já na MG-190, de pista simples, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, acontece um bloqueio parcial em frente à comunidade rural de Santa Rosa, no sentido Uberaba/Nova Ponte, onde os veículos chegam a ficar meia hora parados e depois são liberados.



Ambulâncias, idosos e transporte de perecíveis não estão sendo impedidos de passar nas duas rodovias que cortam Uberaba.



Manifestação



Um dos manifestantes que esteve na manifestação da MG-190 divulgou vídeo nas redes sociais, em que afirmou: “Nós vamos ficar aqui dois, três, quatro dias e o tanto de dias que for preciso. Nós não aceitamos esta eleição, não. Nós não vamos deixar vagabundo, ladrão governar nosso país não. Chega”.



Já no centro de Uberaba, na rua Manoel Borges, ao lado do calçadão da Rua Artur Machado, dezenas de mototaxistas realizam um churrasco para comemorar a vitória de Lula.



A vice-presidente do Partido do Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, Patrícia Melo, participa do churrasco. Por meio das redes sociais, ela brincou: “O Lula mal ganhou e o churrasco já voltou”.