Silveira sobre derrota de Bolsonaro em Minas: 'Praticamente morou aqui'

Alexandre Silveira (foto) é um dos principais articuladores de Lula em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Depois da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) comentou a pequena diferença entre o petista e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em Minas Gerais.Entre os 26 estados brasileiros, Minas foi o que teve o resultado mais acirrado. O atual presidente ficou à frente em 14 unidades federativas, enquanto o presidente eleito, em 13.“Minas é um estado muito querido por Lula. Quando ele me viu depois da vitória, veio me dar um abraço e disse: ‘Alexandre, você não acredita quando eu, ali no finalzinho, virei em Minas’. Muito obrigada mineiro e mineiras por ter confiado em Lula”, disse o senador.Para Silveira, com uma promessa do governador Romeu Zema (Novo), Bolsonaro praticamente “se mudou” para Minas. “Eu particularmente não esperava nada diferente, convencido pelo governador, Bolsonaro quase se mudou para Minas. Ele esteve mais de dez vezes em Minas em menos de um mês”, concluiu.