Esta foi a única capital no Nordeste em que Lula perdeu para Bolsonaro

Momento em que Lula deixa cabine de votação no segundo turno (foto: Nelson Almeida/AFP)

Os nove estados do Nordeste deram ampla vitória a Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL). Porém, o petista foi derrotado em uma das capitais na região.Em Maceió, o presidente eleito recebeu 204.887 votos (42,82%). A disputa na capital de Alagoas foi liderada pelo candidato derrotado, Jair Bolsonaro, preferido por 273.549 eleitores (57,18%).Maceió é uma 'ilha' com preferência bolsonarista em meio a uma região amplamente petista. No Nordeste, Lula recebeu 22.534.967 votos no segundo turno - cerca de 12,5 milhões a mais que os 9.962.947 de Bolsonaro.As outras oito capitais de estado nordestinas deram vitória ao PT . As maiores margens foram em Salvador (70,73% dos votos para o presidente eleito), Teresina (66,44%), São Luís (60,38%), Fortaleza (58,18%) e Aracaju (57,26%).Não é exatamente uma novidade Maceió votar contra um candidato petista. No primeiro turno deste ano, Lula ficou atrás de Bolsonaro (40,43% dos votos válidos contra 49,59%). Em 2018, o atual presidente também foi o mais votado na cidade, em disputa contra Fernando Haddad.