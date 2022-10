Veja as cinco capitais mais lulistas do Brasil

Por outro lado, as capitais brasileiras mais bolsonaristas neste segundo turno foram Boa Vista (com 79,49% dos votos válidos para o atual presidente), Rio Branco (72,51%), Curitiba (64,78%), Porto Velho (64,63%) e Goiânia (63,95%).Lula teve votação recorde na história democrática brasileira, com 60.345.999 eleitores (50,90% dos votos válidos). Já Bolsonaro recebeu 58.206.354 votos (49,10%).