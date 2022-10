Lula x Bolsonaro: veja os resultados das capitais do Brasil

Lula venceu Bolsonaro nas eleição de 2022 (foto: Ricardo Stuckert /Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou vantagem no resultado agregado das 27 capitais brasileiras na disputa presidencial contra Jair Bolsonaro (PL). O petista obteve 50,88% dos votos válidos (14.158.126), enquanto o presidente contabilizou 49,12% (13.670.776).





O percentual nas capitais ficou bem próximo à apuração das urnas em todo o Brasil: 50,9% para Lula (60,34 milhões) e 49,1% para Bolsonaro (58,2 milhões).









Boa Vista, em Roraima, foi a capital mais bolsonarista do país levando em consideração os votos válidos proporcionais: 79,47% (144.799), ante 20,53% de Lula (37.412).





Lula venceu em São Paulo, maior cidade do país, com 53,54% (3,67 milhões) a 46,46% (3,19 milhões). Também levou a melhor em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - 53,5% (437 mil).





Em contrapartida, Bolsonaro terminou à frente no Rio de Janeiro, 52,66% (1,92 milhão), e em Belo Horizonte, 54,25% (834 mil).





Confira no infográfico abaixo os números em todas as capitais: