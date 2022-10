Após vitória de Lula, Pacheco promete 'colaboração que interessa ao Brasil'

Rodrigo Pacheco em pronunciamento no Senado após a vitória de Lula (foto: Reprodução/YouTube TV Senado)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, afirmou na noite deste domingo (30/10) que a relação com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito em segundo turno, será colaborativa. Lula venceu o pleito com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.