Lula x Bolsonaro em Minas: veja a diferença de votos no 1º e 2º turnos

Lula e Bolsonaro tiveram votações muito próximas em Minas Gerais (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução - Evaristo Sá/AFP)





Assim como no primeiro turno, Lula (PT) voltou a vencer Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais no segundo turno. No entanto, a diferença de votos neste domingo (30/10) foi bem menor do que na etapa passada das eleições presidenciais.

Já no segundo turno, foram 6,19 milhões, com 50,2% de votos ao candidato eleito. Com 49,8%, Jair Bolsonaro recebeu o voto de 6,14 milhões eleitores do estado.

Na capital mineira, Bolsonaro bateu Lula com 46,6% dos votos, ante 42,53% do petista no primeiro turno. No segundo, mesmo derrotado na apuração geral, voltou a vencer em BH: 54,25% contra 45,75%.

Assim como em outros anos - desde 1945 - o vencedor em Minas Gerais também foi eleito presidente do país . Além disso, a porcentagem no estado foi muito próxima à nacional.

Lula em Minas

Durante o segundo turno, Lula fez três viagens a Minas Gerais e contou com o apoio de parlamentares eleitos pelo PT, que conseguiu montar a maior bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a segunda maior entre representantes mineiros na Câmara dos Deputados.

Também em Minas, Lula contou com a presença da senadora Simone Tebet (MDB) pela primeira vez em atos públicos e foi ladeado pelo prefeito da capital, Fuad Noman (PSC), e por Alexandre Kalil (PSD), ex-mandatário de BH e candidato ao governo do estado apoiado pelo petista.

Bolsonaro em Minas

Ao longo do segundo turno, Bolsonaro intensificou os esforços em Minas Gerais. Contando com o apoio de Zema e de nomes que tiveram sucesso nas eleições, como o senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC) e os deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL), Bruno Engler (PL) e Marcelo Álvaro Antônio (PL), o candidato à reeleição fez seis viagens ao estado em quatro semanas de campanha.

Bolsonaro esteve quatro vezes em Belo Horizonte, onde participou de eventos religiosos, convenção com prefeitos, encontro com representantes da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e de uma 'motocarreata' no sábado que antecedeu a votação.

Como votou Minas Gerais no 1º e 2º turno