Minas: veja como foi a diferença na votação para presidente desde 2002

Em 2002, no segundo turno, Lula teve 66.447%, e José Serra, 33.553 dos votos em Minas. Já em 2006, o petista também saiu vitorioso no estado. Ele teve 65,192% dos votos contra 34,808% de Geraldo Alckmin, seu atual vice-presidente.





Em 2018, foi a vez de Bolsonaro sair vitorioso em Minas. No segundo turno, o atual presidente teve 58,19% contra 41,81% de Fernando Haddad.





No primeiro turno, em Minas, Lula ficou à frente, com 48,29% contra 43,60% de Bolsonaro. Já no segundo, com mais de 99% das urnas apuradas, Lula teve 50,2% e Bolsonaro, 49,8%%.