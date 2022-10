Lula volta a vencer Bolsonaro em Minas Gerais

Lula durante comício em Belo Horizonte. Petista esteve duas vezes na capital durante o segundo turno (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a vencer em Minas Gerais no segundo turno das eleições. Com 99,77% das urnas apuradas, o petista conseguiu 50,20% dos votos no estado contra 49,80% de Jair Bolsonaro (PL). Petista manteve a escrita de todos os candidatos à presidência desde 1955: quem vence nas urnas mineiras, triunfa também no cenário nacional.

Durante o segundo turno, Lula fez três viagens a Minas Gerais e contou com o apoio de parlamentares eleitos pelo PT, que conseguiu montar a maior bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a segunda maior entre representantes mineiros na Câmara dos Deputados.





Também em Minas, Lula contou com a presença da senadora Simone Tebet (MDB) pela primeira vez em atos públicos e foi ladeado pelo prefeito da capital, Fuad Noman (PSD) e por Alexandre Kalil (PSD), ex-mandatário de BH e candidato ao governo do estado apoiado pelo petista.





Lula esteve duas vezes em Belo Horizonte, onde perdeu no primeiro turno com 42,53% dos votos contra 46,60% de Bolsonaro. Com 93,72% das urnas apuradas no segundo turno, o petista tem 45,81% dos votos contra 54,19% do candidato à reeleição.





Veja as cidades mineiras onde Lula esteve e como elas votaram nos dois turnos:





Juiz de Fora: Juiz de Fora: 1º turno- Bolsonaro 38,41% x Lula 52,62%; 2º turno- Bolsonaro 43,91% x Lula 56,09% (100% das urnas apuradas)

Ribeirão das Neves:1º turno- Bolsonaro 42,74% x Lula 49,31%; 2º turno- Bolsonaro 49,37% x Lula 50,63% (100% das urnas apuradas)

Teófilo Otoni: 1º turno- Bolsonaro 45,34% x Lula 48,74%; 2º turno- Bolsonaro 49,82% x Lula 50,18% (100% das urnas apuradas)

Ao longo do segundo turno, Bolsonaro intensificou os esforços em Minas Gerais. Contando com o apoio de Zema e de nomes que tiveram sucesso nas eleições como o senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC) e os deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL), Bruno Engler (PL) e Marcelo Álvaro Antônio, o candidato à reeleição fez seis viagens ao estado em quatro semanas de campanha. Veja como votaram cidades mineiras visitadas por Lula e Bolsonaro Bolsonaro esteve quatro vezes em Belo Horizonte, onde participou de eventos religiosos, convenção com prefeitos, encontro com representantes da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e de uma ‘motocarreata’ no sábado que antecedeu a votação. Na capital, ele bateu Lula com 46,60% dos votos, ante 42,53% do petista no primeiro turno. No segundo turno, com X% das urnas apuradas, o resultado é X. Veja como ficou a votação nas dez cidades mais populosas de Minas Veja as cidades mineiras onde Bolsonaro esteve e como elas votaram nos dois turnos: Governador Valadares: 1º turno- Bolsonaro 57,62% x Lula 36,36%; 2º turno- Bolsonaro 62,81% x Lula 37,19% (100% das urnas apuradas)

Montes Claros: 1º turno- Bolsonaro 44,90% x Lula 46,63%; 2º turno- Bolsonaro 51,37% x Lula 48,63% (99,42% das urnas apuradas)

Uberlândia: 1º turno- Bolsonaro 46,37% x Lula 44,69%; 2º turno- Bolsonaro 53,12% x Lula 46,88% (100% das urnas apuradas)





No primeiro turno, Lula também venceu no estado, conseguindo cerca de 5,8 milhões de votos, 48,29% do total. Bolsonaro, por sua vez, foi escolhido por 5,2 milhões de eleitores, 43,6% dos votos válidos.