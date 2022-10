Ônibus gratuito: passageiros reclamam de demora em BH

Usuários relatam espera de quase uma hora pelos ônibus (foto: Sílvia Pires/EM/D.A.Press)

Ônibus não param nas estações

Gratuidade nos ônibus

Usuários do transporte público de Belo Horizonte reclamam de longa espera pelos ônibus, neste domingo (30/10), segundo turno das eleições de 2022. Na segunda-feira (27/10), a prefeitura decretou passe livre e aumento da frota durante o dia todo, da 0h às 23h59.Nas ruas, a reportagem do Estado de Minas flagrou pontos de ônibus lotados. Mesmo com anúncio de mais viagens, passageiros relatam espera de mais de uma hora para conseguir transporte.Debaixo de sol, a aposentada Teresinha Martins Marques, de 66 anos, aguardava há mais de 30 minutos pelo ônibus para voltar para casa. "Fiquei quase uma hora esperando para vir. Agora estou aqui esperando novamente, já fazem uns 40 minutos", conta.Ela mora no Jardim América, na Região Oeste de BH, mas vota no Colégio Santa Maria, no Bairro Nova Suissa, também na Região Oeste. "Dá pra vir à pé, mas minha perna já não tá boa pra isso", disse.Conforme a Prefeitura de BH, o quadro de horários teria 16 mil viagens, um acréscimo de 7 mil em relação ao que é oferecido aos domingos . As linhas de ônibus suplementares teriam um aumento de mil viagens.A dona de casa Joana Silva Barros, de 61, também se queixa da demora e diz que não tinha esperanças de um transporte rápido. "É sempre assim. Eles dizem que vão fazer e nada. Eu já saí de casa sabendo que iria demorar", contou ela, que esperava o ônibus no Centro de BH.Nesta manhã, a reportagem dotambém flagrou ônibus da linha 64 do Move (Estação Venda Nova/Assembleia) não parando na Estação Pampulha, onde muitos passageiros aguardavam para embarcar.Pessoas que estavam dentro do coletivo também foram surpreendidas pela mudança, que normalmente ocorre quando as linhas seguem os horários de fins de semana ou feriados. A Estação Pampulha dá acesso a ônibus que seguem para outras regiões importantes de BH, como Centro, região hospitalar, Barro Preto e Betânia, por exemplo.Situação semelhante ocorreu na linha 63 do Move (Lagoinha/Estação Venda Nova), que percorre as avenidas Vilarinho, Pedro I e Antônio Carlos.Durante a semana, os ônibus que viajam no sentido bairro entram na Estação Vilarinho para embarque e desembarque, antes de seguir para a Estação Venda Nova. Alguns motoristas avisaram na Estação Cristiano Guimarães, a última antes da trincheira de acesso à Avenida Vilarinho, que o coletivo não iria até a Estação Venda Nova. Sem cobrança de passagem de ônibus em Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana , muitos eleitores comemoram a oportunidade de exercer a cidadania e economizar em tempos tão difíceis. O embarque pela catraca está sendo liberado pelos motoristas.Fabiane Gomes, de 35 anos, auxiliar de cozinha, comemorou a decisão tanto do prefeito de BH quanto de Contagem, onde mora. Ela trabalhou das 23h de sábado até às 11h de domingo e estava no ponto da Av. Contorno a espera do seu ônibus para ir votar."A iniciativa é ótima. Muitas pessoas não têm condições de arcar com esta despesa. Além de ficar muito pesado para quem ganha salário mínimo. Esse sempre foi um dos meus questionamentos, o por que pagar? Ainda mais, no meu caso, é o ônibus metropolitano, R$ 6,65. Trabalhei, estou cansada, mas estou indo votar", disse.Felipe Augusto Alves, de 25, autônomo, do Bairro 1º de Maio, Região Nordeste de BH, também comemorou a decisão do prefeito: "Excelente. Não paguei e ajudou muito. Economia nunca é demais, é sempre bem-vinda e ajuda os milhares de desempregados. Não deveria ser nem uma discussão, mas sempre".O vendedor ambulante de água e cerveja Adenásio Rosa Guimarães, de 55, estava feliz em conseguir um ganho a mais com o movimento e também por ter economizado no dinheiro da passagem. Ele é de Ribeirão das Neves. "Não paguei passagem, fiquei contente. Está mais do que aprovado e nos ajuda muito. Conseguindo ganhar e economizar", comenta.