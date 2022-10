Depois de 5 horas de cobrança ilegal, metrô de BH libera gratuidade

A partir de 11h a Estação Central do Metrô permitiu acesso gratuito a quem tinha título de eleitor (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)



Depois de 5 horas de cobrança de passagem, mesmo após decisão judicial que assegurou aos eleitores o transporte gratuito de metrô, a Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) passou a permitir o embarque de pessoas munidas de título eleitoral, às 11h deste domingo (30/10).



A CBTU-MG informou que aguardava notificação oficial da Justiça. "(A companhia) acaba de ser notificada oficialmente, às 10h50, da decisão sobre a gratuidade no transporte metroviário neste domingo de segundo turno de eleições (30/10/22) e cumprirá na íntegra a definição judicial", afirma.





A ordem prevê a gratuidade do metrô aos cidadãos de Belo Horizonte nas 19 estações do sistema, com programação de domingo, até às 18h. "A decisão ainda define que, para fazer gozo da gratuidade, os usuários devem apresentar o título de eleitor", informa a CBTU.Após 18h, o metrô retornará ao valor da passagem habitual, para todos os usuários. A tarifa unitária é de R$4,50. No domingo de eleições, os trens funcionam com intervalos de 20 minutos.As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos até 19h, e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.