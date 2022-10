Flora mineira ganha destaque em um dos maiores museus do mundo, em Chicago

Campos rupestres e sua flora exuberante são descritas em guias de um dos maiores museus do mundo, em Chicago (foto: Divulgação/Vale)

Flores de várias cores, texturas e formas compõe o mosaico diverso do Quadrilátero Ferrífero (foto: Divulgação/Vale)

As flores dos campos rupestres, o serrado e a relva das altitudes do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais ganharam notoriedade e espaço node Chicago, um dos maiores museus do mundo.Guias de campo produzidos sobre plantas em Minas Gerais traçaram um roteiro completo da biodiversidade da flora das alterosas e podem ser descarregados gratuitamente pela internet aqui O levantamento foi realizado pela mineradora Vale, em parceria com especialistas acadêmicos, e resultou na produção de dez guias sobre plantas encontradas nos parques estaduais em Minas Gerais.Contém, também, informações sobre as espécies de plantas e "representa uma forma de engajamento com a natureza, seja por meio de pesquisa, conservação ou observação", informa a Vale.Os guias de campo são ferramentas de conhecimento e educação ambiental, além de auxiliar pesquisadores e visitantes na identificação da flora de um determinado local. São guias práticos, gratuitos e podem ser impressos ou utilizados de forma digital para observação em campo."Estes grandes sistemas orógenos representam o eixo de conexão de dois importantes Biomas Brasileiros, a Mata Atlântica e o Cerrado. O Quadrilátero Ferrífero, em função do diverso arranjo orográfico e litológico que possui é uma reconhecida região de primordial importância para conservação da biodiversidade, agregando espécies e paisagens de diferentes biomas, além daquelas resultantes da mistura destes. Nesse cenário, figuram os domínios da Mata Atlântica e do Cerrado, ambos considerados 'Hotspots' mundiais de biodiversidade, em razão da expressiva riqueza de flora e fauna. Juntamente com a Serra do Espinhaço integram mais de 10 milhões de hectares, que compõem a Reserva da Biosfera Serra do Espinhaço - RBSE, reconhecida e declarada pela UNESCO em 2005", destaca a publicação.Sobre os Campos Rupestres, o guia mostra que ocorrem em praticamente toda extensão da RBSE e que possuem grande riqueza de espécies ameaçadas e endêmicas. "Distribuem-se nos altos serranos, quase sempre em cotas topográficas superiores a 900 m de altitude, stribuindo-se por substratos representados pelos afloramentos de quartzito, litologias areníticas e ferríferas. Atualmente, segundo a lista oficial da flora brasileira, verifica-se o registro de mais de 3.900 espécies vegetais relacionadas aos Campos Rupestres no estado de Minas Gerais", informa.O Field Museum of Natural History é um museu de história natural da cidade de Chicago, no estado norte-americano do Illinois. Seu acervo inclui mais de 20 milhões de espécies em coleção e foi incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1975, sendo considerado um dos maiores museus do mundo.