O seu bairro está entre os mais violentos de Belo Horizonte? Confira lista

Centro é o bairro com mais crimes violentos de Belo Horizonte, confira lista com o seu bairro

Bairros com mais crimes violentos de BH (janeiro a julho de 2022)





Crimes violentos Bairro Regional

O seu bairro está entre os mais violentos de Belo Horizonte? Confira levantamento exclusivo da reportagem do Estado de Minas sobre a distribuição geográfica das ocorrências violentas na capital, com base em números fornecidos por fonte da Polícia Militar de Minas Gerais, entre janeiro e julho de 2022.Destaque negativo é o Centro, com 474 ocorrências entre janeiro e julho de 2022 – um nível muitas vezes maior que nos demais da lista dos 10 mais violentos: Santa Efigênia (76), Carlos Prates (75), Floresta (71), São Luiz (69), Céu Azul (66), Savassi (65), Mantiqueira (62), Serra (60) e Lagoinha (59). (Confira a lista completa abaixo)