BH terá reforço de 7 mil viagens de ônibus no domingo do 2º turno

O transporte público de ônibus de Belo Horizonte ganhará reforço neste domingo (30/10), dia de eleições. O quadro de horários contará com 16 mil viagens, um acréscimo de 7 mil em relação ao que é oferecido aos domingos. Na data, o transporte também será gratuito.A informação foi confirmada pelo superintendente de Mobilidade Urbana da PBH, André Dantas, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (28/10). As mudanças serão feitas para que todos os eleitores consigam usufruir do serviço público.As linhas suplementares terão mais mil viagens. "Praticamente todas as linhas estarão funcionando. Teremos uma escala reforçada especialmente no período da manhã, quando há maior demanda de deslocamento aos locais de votação", afirmou o superintendente.O embarque nos veículos e estações será liberado pelos operadores de ônibus ou pelos próprios usuários. "O ideal é que o usuário utilize o serviço da forma que está acostumado, que é passando pela catraca. Caso haja um fluxo superior, em situações excepcionais, o embarque será pelas portas traseiras", explica Dantas.O "passe livre" será oferecido por qualquer linha de ônibus convencional e suplementar , além de funcionar durante o dia todo, da 0h às 23h59.