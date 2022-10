Painel em um prédio em Nova York anuncia fim do governo Bolsonaro

Vídeo foi publicado nas redes sociais pelo jornalista Tom Phillips do The Guardian (foto: Reprodução/Twitter @Tom Phillips )



Um telão em Nova York está anunciando o suposto fim do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) com a palavra 'adeus' em vários idiomas. No painel de led instalado em um prédio, diversas acusações contra o atual mandatário são referenciadas, como as acusações de corrupção que envolvem a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo e o envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro.

Meanwhile in New York... %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/hNw2IGq5fF %u2014 Tom Phillips (@tomphillipsin) October 28, 2022





"O vizinho do Bolsonaro matou Marielle", aparece como acusação de envolvimento do presidente com o assassinato.





Em seguida, "Bye, bye", "Adios", "Tchau", "Addio", "Adieu", entre outras línguas, aparecem em referência a um suposto fim do governo Bolsonaro, que será decidido no próximo domingo (30/10), quando ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam no 2º turno.