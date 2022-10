Em último dia de comício, Bolsonaro se cala sobre TSE e Alexandre de Moraes

Ingrid Soares - Correio Braziliense









"Mais do que eleger um presidente identificado com vocês, é o que nós queremos para o nosso Brasil. É a volta do passado, da corrupção ou é a permanência nesse rumo da paz, do trabalho, da ordem e do progresso?", questionou.





No périplo que fez pela Baixada Fluminense, Bolsonaro participou de uma moto-carreata na cidade, de onde seguiu para São João de Meriti. Lá voltou a atacar o PT, afirmando que os ex-ministros de Lula foram para a cadeia, enquanto os dele foram eleitos. Também voltou a defender pautas conservadoras, como ideologia de gênero, a liberação de drogas e do aborto.





Já em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, o presidente atacou Paes chamando-o de "vagabundo" por apoiar Lula. Bolsonaro disse que o aceno a Lula se dá porque o prefeito da capital fluminense "teme ser condenado no futuro".





"Esse prefeito vagabundo chamado Eduardo Paes, sem caráter e cheio de processo por aí. Recebeu recursos federais, encheu os cofres da prefeitura com dinheiro nosso - esse vagabundo mal-agradecido. Fica mentindo por aí, dizendo que vou maltratar trabalhador aposentado. Vagabundo, mentiroso. Vai ver o troco em 2024", bradou.





Paes, porém, não deixou o presidente sem resposta. Pelas redes sociais, chamou Bolsonaro de "desqualificado e incompetente".