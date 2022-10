Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 58,6% dos votos válidos; Haddad, 41,4%

Candidato pelo Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio lidera disputa eleitoral (foto: Reprodução/Twitter e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo governo de São Paulo, divulgado nesta sexta-feira (28/10), indica liderança do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio (Republicanos) com ampla vantagem. De acordo com a pesquisa, Tarcísio tem 58,6% dos votos válidos, enquanto o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem 41,4%.