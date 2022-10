Manato, após 14 mil mortes por COVID no ES: 'Pandemia foi uma farsa'

Manato é formado em medicina e aproveitou o debate para defender o suposto 'tratamento precoce' contra a covid-19 (foto: Reprodução/TV Gazeta)

O candidato a governador do Espírito Santo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) , Carlos Manato (PL), afirmou nesta quinta-feira (27) que a pandemia de Covid-19 "foi uma farsa". A declaração foi dada durante o debate dos postulantes ao governo do estado neste segundo turno, promovido pela TV Gazeta, afiliada da TV Globo no estado.

Debate no ES %uD83D%uDDF3%uFE0F No primeiro bloco do último embate antes da votação, os candidatos ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) falaram sobre as medidas tomadas durante a pandemia da Covid-19. Confira %uD83C%uDFA5 pic.twitter.com/5pLSpFRAm4 %u2014 A Gazeta ES (@AGazetaES) October 28, 2022

"A pandemia foi uma farsa que vocês fizeram. Se tiverem acesso ao relatório da pandemia não vão acreditar no que aconteceu", declarou. O candidato do Partido Liberal também criticou o secretário de Saúde do Espírito Santo, que "não deixava fazer tratamento precoce" na população. Ele duvidou do número de 17 mil capixabas que morreram em decorrência do vírus.

Manato é formado em medicina e foi criticado pelo opositor, Renato Casagrande (PSB), pela fala. Casagrande (PSB) acusou o bolsonarista de "renegar a ciência".

Leia mais: Lula e Bolsonaro fazem último debate antes de votação decisiva

"É impressionante porque o senhor é médico e como médico fazendo um discurso contra a ciência é inacreditável. É esse tipo de profissional, formado, que renega a ciência, que induz ao tratamento que não tem eficácia, que diz que foi uma farsa. Pergunta às famílias daqueles que perderam a vida se eles acham isso uma farsa. Nós vivenciamos o pior momento, a ciência veio e resolveu em parte com a vacina", afirmou o candidato do PSB.

De acordo com a última pesquisa do Ipec, encomendada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 21 de outubro, o candidato Renato Casagrande (PSB) tem 49%, e o candidato do PL, Manato, 40% das intenções de voto. Nos votos válidos, quando são excluídos os votos nulos e brancos, Casagrande tem 55% e Manato, 45%.