Empresário bolsonarista promete passagem para Cuba a apoiadores de Lula

Alcino Pasqualotto é do setor da construção civil, proprietário da Pasqualotto Construtora e Incorporadora de Santa Catarina (foto: Reprodução/Redes Sociais) O empresário bolsonarista Alcino Pasqualotto disse a apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que trabalham na construção civil que irá pagar passagens para Cuba ou Venezuela, além de dar "seis meses de moradia", aos eleitores do petista que querem viver um "regime semelhante" ao desses países. A declaração foi publicada nas redes sociais, na última quarta-feira (26/10).

"Tenho ouvido falar algo que vem chateando bastante os brasileiros de bem. Arquitetos, decoradores, que atendem um público de altíssimo valor, lojas de imóveis que vendem sofás a R$ 20, R$ 30, R$ 40 mil reais, se dizendo a favor do Lula, fazendo campanha para o Lula e PT", dispara o empresário.





Pasqualotto disse aos profissionais da área que apoiam Lula que se eles quiserem uma passagem para Cuba ou Venezuela, ele irá fornecer, junto de seis meses de aluguel.

"Eu deixo aqui um recado para você. Se você arranjar um emprego na Venezuela, em Cuba, e se você quiser a passagem para ir, para morar lá, e você tiver o certificado que você vai estar empregado, eu te dou a passagem para você ir embora e pago seis meses da sua moradia nesses lugares para você ir embora do país, viver dentro do regime que você tanto quer. Se você quer acabar com a sua vida, não acabe com a vida dos outros brasileiros. Não faça apologia criminosa contra pessoas de bem", finalizou o empresário.