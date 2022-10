Lula e Bolsonaro fazem último debate antes de votação decisiva

BE

Bolsonaro toca ombro de Lula durante um dos momentos mais tensos de debate na Band (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) fazem, nesta noite, o último embate antes da disputa final nas urnas no próximo domingo (30/10). Os candidatos participam de debate organizado pela Rede Globo nesta sexta-feira (28/10), marcado para às 21h30. O evento será mediado pelo jornalista William Bonner e transmitido pela emissora, na GloboNews, portal G1 e Globoplay.













O segundo e quarto blocos terão duração de 20 minutos, divididos em dois debates com tema restrito. Os candidatos deverão escolher o assunto das perguntas em uma lista definida previamente pela produção da Globo e terão que administrar seu tempo entre as perguntas e respostas. O quinto e último bloco é reservado para as considerações finais dos participantes.





Esta será a segunda vez que os dois candidatos ficam frente a frente neste segundo turno. Lula não compareceu aos eventos transmitidos pela TV Record e pelo SBT. Anteriormente, os presidenciáveis se encontraram em 16 de outubro em debate promovido por pool formado pelo portal UOL, o grupo Bandeirantes, a Folha de S.Paulo e a TV Cultura.









Na Band, Lula e Bolsonaro protagonizaram embate acirrado, com o petista tendo melhor desempenho no primeiro bloco, quando questionou o atual presidente sobre a gestão da pandemia.





No terceiro bloco, o outro reservado à embate com tema livre, Bolsonaro focou em críticas e menções a casos de corrupção ocorridos durante gestões petistas no Planalto. Lula gastou seu tempo antes da hora e permitiu que Bolsonaro tivesse mais de cinco minutos para falar sem interrupções ao fim do bloco.





Os ataques mais ríspidos do debate anterior ficaram concentrados na disseminação de notícias falsas e acusações de ‘mentiroso’. Desde então as campanhas já subiram o tom, apostando em ofensas de cunho religioso e pessoal.





Em propagandas oficiais, Bolsonaro já associou o petista ao crime organizado, esquemas de corrupção, liberação de drogas e do aborto. Lula, por sua vez, explorou falas do atual presidente para vinculá-lo a práticas como canibalismo e pedofilia. Todos esses conteúdos tiveram sua veiculação interrompida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pesquisas favorecem petista

Lula chega ao debate liderando as pesquisas de intenção de voto. Em levantamento publicado pelo Datafolha na véspera do evento, mostraram o petista como preferência de 49% dos eleitores, ante 44% de Bolsonaro. Considerando apenas votos válidos, o ex-presidente chega a 53%, enquanto o candidato do PL tem 47%.





No primeiro turno, Lula terminou na frente, com 48,43% dos votos contra 43,2% de Bolsonaro.

Debates em 2022

O primeiro debate do segundo turno das eleições de 2022 entre os candidatos à presidência da República foi realizado em 16 de outubro com organização da TV Bandeirantes, TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo. Naquela oportunidade, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula (PT), tiveram uma hora e 40 minutos para discutir suas propostas.





Em 21 de outubro, os dois candidatos foram convidados pelo pool de veículos formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM, mas apenas Jair Bolsonaro compareceu. O candidato foi entrevistado durante uma hora. A Coligação Brasil da Esperança, responsável pela candidatura de Lula, alegou “incompatibilidade de agendas”.





Já no dia 23 de outubro, Bolsonaro concedeu nova entrevista, desta vez para a Rede Record TV. O objetivo da emissora era realizar um debate entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, mas Lula não participou por conta de outros compromissos de campanha. Deste modo, o candidato à reeleição foi sabatinado por jornalistas durante uma hora.





O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.





O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.





