Debate na Globo: veja as regras do último embate entre Lula e Bolsonaro

Aline Brito - Correio Braziliense





Lula e Bolsonaro voltam a ficar cara a cara antes do segundo turno (foto: Miguel Schincariol/AFP ) Os dois candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Jair Bolsonaro (PL) , têm um encontro marcado na próxima sexta-feira (28/10). Lula e Bolsonaro vão ficar cara a cara no último debate presidencial antes do segundo turno das eleições, no domingo (30/10). O debate promovido pela TV Globo será dividido em quatro blocos, com duração total de 1 hora e 30 minutos.









Lula e Bolsonaro confirmaram presença no debate?

Até o momento, os dois candidatos concorrendo no segundo turno das eleições são esperados no debate da Globo, na sexta-feira (28). Diferentemente dos debates no SBT e na Record, em que Lula declinou dos convites e não compareceu, até o momento o petista não negou o convite da Rede Globo.

Bolsonaro já havia confirmado, desde o início da campanha presidencial, que compareceria em todos os debates. Caso algum dos presidenciáveis desista de participar do embate, a Globo anunciou que será feita uma sabatina, de 30 minutos de duração com quem comparecer, contando com perguntas feitas por William Bonner - as mesmas que seriam usadas nos blocos de temas específicos.





O debate será dividido em quantos blocos?

De acordo com as regras divulgadas pela Rede Globo, com as quais as assessorias dos candidatos concordaram, o debate será dividido em quatro blocos, totalizando 1h30min de duração.





O primeiro bloco terá 30 minutos e cada candidato receberá 15 minutos para usar nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Este bloco será de tema livre. Já o segundo bloco terá 20 minutos de duração, que será dividido em duas rodadas de 10 minutos cada. Neste, cada candidato terá 5 minutos de fala em cada rodada para discorrer sobre temas definidos pelo jornalismo da emissora.





No terceiro bloco, Lula e Bolsonaro voltam a ter 30 minutos para falar livremente, sem tema pré-determinado. As regras deste bloco são as mesmas do primeiro. Por fim, o quarto bloco é o menor, com 10 minutos de duração. Cada candidato terá 5 minutos para falar sobre um tema específico. Antes do encerramento do debate, os presidenciáveis terão 1 minuto e 30 segundos, cada um, para as considerações finais.





Como será dividido o tempo de cada candidato?

Diferentemente do debate do primeiro turno realizado pela Globo, em que os tempos de pergunta, resposta, réplica e tréplica eram determinados pela organização do embate, no confronto do segundo turno os dois candidatos estarão livres para administrar o tempo da forma que acharem melhor.





O tempo que os presidenciáveis receberão nos blocos poderá ser dividido da maneira como cada candidato preferir, mas, caso sobre algum minuto ou segundo, não poderá ser utilizado no bloco seguinte, ou seja, a contagem do tempo será reiniciada no início de cada um dos blocos.





Os candidatos terão direito de resposta?

Como em todos os debates presidenciáveis destas eleições, os candidatos poderão pedir direito de resposta caso se sintam ofendidos pelo adversário. Para solicitar, basta o candidato levantar a mão, em silêncio.





O pedido será analisado pela produção do debate e, caso seja concedido, o presidenciável terá um minuto para falar.