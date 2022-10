Lula se recusa a anunciar equipe econômica: 'Só posso depois que ganhar'

Ao ser questionado sobre o porque de não relevar a sua equipe econômica, caso seja eleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que é preciso ganhar as eleições primeiro e depois indicar cargos. "Não sento na cadeira antes de ganhar", disse o petista.









"Eu não tô para agradar o eleitor desconfiado. Se eu anunciar uma equipe econômica, se eu tiver dois economistas, eu vou perder 10, vou perder 15. Ou seja, eu não quero perder voto. As pessoas sabem, eu já fui presidente, eu não indiquei ministério antes", pontuou Lula.





"Eu primeiro preciso ganhar as eleiçõe, eu aprendi assim. Eu não vou sentar na cadeira antes de ganhar [...]. Eu não vou tomar nenhuma atitude como se eu já tivesse ganho as eleições. Eu só posso ganhar indicar nome para qualquer cargo depois que eu ganhar as eleições, e isso pode acontecer a partir de domingo", completou.

O segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro.