Quais cidades terão transporte gratuito no dia do segundo turno?

A medida recebeu legalidade na última quarta-feira (19/10), por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Até esta terça-feira (25/10), 24 capitais brasileiras confirmaram que garantirão a gratuidade do transporte público no dia 30 de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições de 2022. (Veja a lista abaixo)









Na decisão, o ministro afirmou que a prática não poderá levar a punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa, pois a decisão é garantir o direito do voto. Além disso, a medida não é obrigatória





No primeiro turno das eleições, que ocorreu no dia 2 de outubro, somente 14 capitais adotaram a gratuidade do transporte público. Em Fortaleza, Palmas, Rio de Janeiro e Salvador, o decreto que garantiu o “passe livre” também previa repetir a medida caso tivesse segundo turno.

Neste segundo turno do pleito, entre as capitais do Brasil, apenas Recife (PE) e Teresina (PI) ainda não decidiram se adotarão a gratuidade do transporte.

Grande BH e cidades mineiras

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou nessa segunda-feira (24/10) que disponibilizará o transporte coletivo gratuito no próximo domingo (30/10). A informação foi divulgada pelas redes sociais.





Além disso, a decisão prevê a adoção do quadro de horários de dias úteis e a gratuidade será garantida em qualquer linha de ônibus convencional e suplementar para todos os passageiros, de oh às 23h59 de domingo.





Outras cidades da região metropolitana de BH, como Contagem, Nova Lima, Rio Acima e São João de Bicas, também vão aderir à tarifa zero. O mesmo ocorrerá em Urbelândia, Uberaba e Juiz de Fora.

Confira as capitais que garantirão a gratuidade do transporte: