Belo Horizonte vai ter ônibus gratuito no dia da eleição, diz Fuad Noman

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, tomou decisão nesta segunda-feira (foto: Reprodução/Redes Sociais/@fuadnoman)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou nesta segunda-feira (24/10) que a capital mineira vai disponobilizar ônibus de graça durante o dia de votação do segundo turno das eleições, no próximo domingo (30/10).

"Votar é direito de todos. E é dever do Estado promover esforços para que esse direito seja garantido. Segundo decisão do STF na ADPF 1013, a PBH vai disponibilizar serviço municipal de transporte público coletivo de ônibus de maneira gratuita no domingo (30). Bom voto a todos!", publicou Fuad em sua página no Twitter.

O "Beabá da Política"