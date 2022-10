Bolsonaro sobre metrô de BH: 'Lula mandou dinheiro para Venezuela e Cuba'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que, durante a gestão do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o petista usou o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que seria destinado a ampliação do metrô de Belo Horizonte para financiar outros países, e ainda alegou que esse países não pagaram o empréstimo.









Na ocasião, Bolsonaro alegou que não estava "atacando" Lula, mas sim mostrando "a verdade do que foi o Governo Lula". O presidente disse que o dinheiro foi destinado a Venezuela e que "lá tem um metrô maravilhoso" e outra parte do dinheiro foi para Cuba, que Bolsonaro alega que ressarciu o empréstimo em charutos.





"Isso não é atacar o presidente. [...] Mostrar a corrupção de várias estatais, como Petrobras, R$ 900 bilhões de endividamento. BNDES, R$ 400 bilhões, e quando se fala em BNDES, mostrar em especial para o povo mineiro, que em Belo Horizonte não tem metrô, mas dinheiro nosso do BNDES, Lula mandou para Caracas, capital da Venezuela, lá tem um metrô maravilhoso. Mostrar para a população que o dinheiro do BNDES para fazer o Porto de Mariel, em Cuba, Cuba se comprometeu em não pagando o empréstimo, não pagou, nos ressarcir em charutos, isso é um deboche", disparou Bolsonaro.





"Confesso, Edu, se não tivesse visto o contrato, eu não acreditaria. Então nós não temos ataque, mostramos as verdades apenas do que aconteceu no governo do PT", finalizou.