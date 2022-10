Janones diz que foi proibido pela justiça de ligar Jefferson a Bolsonaro

Janones disse que irá cumprir determinação da Justiça (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)

O deputado federal reeleito no pleito deste ano André Janones (Avante) disse que não irá divulgar fotos do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) De acordo com o parlamentar, ele foi intimado pela Justiça, a pedido de Bolsonaro, para não fazer qualquer postagem de ligação entre ambos.