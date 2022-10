Bolsonaro sobre ausência de Lula em debate da Record: 'Fujão'

Durante a sabatina na noite desse domingo (23/10) na Rede Record TV, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "fujão", devido à ausência do petista.Anteriormente, o evento seria um debate entre os dois candidatos, contudo, Lula não compareceu devido a sua agenda de campanha eleitoral.

Em um primeiro momento, ao responder sobre a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) e as acusações de que ele coordenava a campanha do presidente, Bolsonaro disse que Lula, ou "fujão" como referido pelo mandatário, queria tirar proveito da situação.