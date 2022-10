Na última semana de campanha, Ipec divulga hoje pesquisa para presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputam segundo turno da eleição presidencial (foto: Bruno Santos/ Folhapress)

Primeiro turno



Nesta segunda-feira (24/10), o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) vai divulgar a terceira pesquisa sobre as eleições presidenciais. A disputa opõe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro (PL). O segundo turno ocorre no próximo domingo, no dia 30 de outubro.O levantamento vai mostrar se os últimos atos de campanha dos candidatos tiveram os efeitos esperados em um potencial eleitorado. Entre eles, os comícios realizados pelo petista e por Bolsonaro e seus aliados, principalmente em Minas Gerais e no Nordeste. Lula foi citado por 50% das pessoas, contra 43% do presidente Bolsonaro , no estudo realizado pelo instituto na última segunda-feira (17/10). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.O Ipec entrevistou 3.008 eleitores presencialmente, acima de 16 anos, em todos os estados da federação. A pesquisa, encomendada pela Rede Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06043/2022.

No primeiro turno das eleições Lula atingiu 48,43% dos votos válidos, um total de 57.258.115 milhões de votos. Bolsonaro, em segundo lugar, apresentou 43,20%, equivalente 51.072.345 milhões de votos.