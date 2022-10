Paraná Pesquisas mostra estabilidade na disputa entre Lula e Bolsonaro

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19 de outubro (foto: Reprodução/SBT)

Pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Paraná mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na disputa de segundo turno, com 46,9% das preferências. O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL, tem 44,5%. Votos brancos e nulos somam 5%. Não sabem ou não quiseram responder totalizaram 3,6%.





Em relação ao levantamento anterior, a pesquisa mostra estabilidade. Bolsonaro teve uma pequena variação para cima, enquanto Lula reduziu um pouco seu percentual, mas ambos dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, o petista tinha 47,6% e o candidato do PL 44,1%.





Considerando apenas os votos válidos na pesquisa divulgada hoje (20/10), Lula tem 51,3% contra 48,7% de Bolsonaro.





O trabalho de levantamento dos dados da pesquisa foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 160 municípios brasileiros entre os dias 15 e 19 de outubro. A pesquisa está registrada no TSE com o número BR-02276/2022.