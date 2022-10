Moro diz que, agora, é contra Lula: 'Quando juiz, apliquei a lei'

Vinícius Prates





Moro foi eleito senador pelo Paraná (foto: Reprodução/Podemos) O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União), recém eleito senador pelo Paraná, voltou a ressaltar seu posicionamento contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Moro, que foi considerado parcial em um dos julgamentos do petista, disse que, quando juiz, apenas "aplicou a lei".





O ex-ministro também voltou a ressaltar seu posicionamento contra o ex-pretista e o Partido dos Trabalhadores.





"Respeito a liberdade de imprensa. Podem me criticar o quanto quiserem: Lula na Presidência representaria o fracasso moral do país e um desastre econômico. Quando juiz, apliquei a lei e nada mais. Agora, na condição de Senador eleito, sou contra o Lula e o projeto de poder do PT", escreveu Moro nas redes sociais.