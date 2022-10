Pesquisa Brasmarket: Bolsonaro à frente no 2º turno com 52,7% dos votos

Estado de Minas

Pesquisa mostra liderança de Bolsonaro (foto: Miguel Schincariol e Evaristo Sa/AFP)

Novo levantamento da Brasmarket, realizado com recursos próprios, divulgado nesta quinta-feira (20/10), aponta o presidente Jair Bolsonaro (PL) à frente na disputa presidencial. De acordo com a pesquisa, Bolsonaro tem 52,7% dos votos válidos no segundo turno. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , 47,3%.