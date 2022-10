Sem intimação, Pastor André Valadão desmente fake news sobre Lula

André Valadão não foi intimado a desmentir fake news, segundo o TSE (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Aline Brito - Correio Braziliense









Na publicação, o líder religioso afirma que a retratação foi "a pedido do TSE". Mas o Tribunal Superior Eleitoral informou ao Portal UOL que não houve intimação contra o pastor. Na noite dessa quarta-feira (19/10), o pastor André Valadão publicou um vídeo em redes sociais em que desmente informações falsas e enganosas que tem propagado sobre o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT).Na publicação, o líder religioso afirma que a retratação foi "a pedido do TSE". Mas o Tribunal Superior Eleitoral informou aoque não houve intimação contra o pastor.









Vestindo uma camisa preta, com um fundo preto e música dramática como trilha sonora, o evangélico desmente uma informação enganosa que costuma propagar em suas redes sociais, em que o petista é a favor de flexibilizar as leis relacionadas a pequenos furtos e, assim, permitir que criminosos fiquem livres.

"Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles", disse Valadão durante a retratação, acenando negativamente com a cabeça.

Sobre a regulação da mídia, outro assunto frequentemente abordado pelo pastor em suas redes sociais, ele também desmentiu dizendo que "Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação da mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto". "É isso. Deus abençoe o Brasil", finalizou o religioso.





Na retratação, André Valadão não forneceu detalhes sobre a intimação do TSE e nem esclareceu se o Tribunal teria determinado que os conteúdos com informações falsas deveriam ser retirados do perfil dele.

Ao Portal UOL, a assessoria do TSE negou a existência de qualquer intimação contra o pastor sobre o tema. O Correio entrou em contato com a assessoria de imprensa do TSE para confirmar a intimação e saber se existe um processo contra o pastor, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Pastor alega ser vítima de censura

Antes de divulgar o vídeo desmentindo as notícias falsas e enganosas que tem publicado pelas redes sociais, o pastor André Valadão escreveu no Twitter sobre censura e convocou os seguidores a "derrubar o PT e seus aliados".

Censura após censura. Só não vê quem não quer. Vamos juntos derrubar o PT E SEUS ALIADOS! O %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 jamais será vermelho. %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 19, 2022

O líder evangélico alega que o PT e o "Mula", como ele chama o ex-presidente Lula, estão "calando os que vão contra a busca do PT por este poder". E episódios como esse da intimação do TSE seriam indícios da "regulação"da mídia que vem por aí".

Esquerdistas querem q a educação venha do estado e não da familia e da fé. A esquerda quer q o ESTADO seja o SENHOR da vida da sociedade e não a sua liberdade e fé. ACORDA BRASIL! Nestas campanhas já estamos vendo o %u201Cestado%u201D calando os q vão contra a busca do PT por este poder! %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 19, 2022

Ainda nas redes sociais, Valadão acusa os "esquerdistas" de não aceitarem a oposição e que os brasileiros estão vendo na campanha do Lula o "descabimento de uma máquina movida a calar a liberdade".

tá fácil de ver ... os esquerdistas petistas se doem pois não aceitam oposição, ou é como falam ou é "crime"... graças a Deus o brasileiro tá vendo em campanha o descabimento de uma máquina movida a calar a liberdade. O BRASIL JAMAIS ERA VERMELHO. %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 19, 2022

Vídeos com falsas alegações continuam no ar

Valadão tem usado as contas nas redes sociais para fazer campanha a favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Diariamente, o pastor publica conteúdos com ataques aos "esquerdistas", ao PT e contra Lula. Horas antes de divulgar o vídeo da retratação, o líder evangélico compartilhou uma mensagem destinada a "pastores, padres e líderes cristãos" em que alega acreditar que as igrejas serão fechadas.

"Não é uma teoria da conspiração, é uma realidade que pode acontecer muito em breve [...] Você já parou para pensar que você pode ser considerado um criminoso, um fora da lei, alguém perseguido e preso por ser impedido, a partir de leis que o sistema e o governo implantam no Brasil, onde o evangelho não pode ser pregado", provoca Valadão.





Nesse mesmo vídeo, ele ainda afirma que, dentro do plano de governo do Lula, existe uma proposta que acarretará no fechamento das igrejas e perseguição dos cristãos. Segundo o pastor, Lula propõe "definir marcos legais para o exercício da liberdade de expressão" com "amplo debate no Legislativo", com a finalidade de defender a "pluralidade, a diversidade e a democratização do acesso aos meios de comunicação".





Para o pastor, essa seria a brecha encontrada pelo petista para impedir que a palavra de Deus seja pregada com plenitude. "Todo governo que eles propõem é um governo completamente fora de todas as diretrizes que eu e você cremos a partir da bíblia, da palavra de Deus [...] Tudo que eles carregam são princípios onde Deus é um detalhe e não o centro da vida", acusa Valadão.

Já são mais de 12 anos que falo desta desgraça que o PT é! Agora eles estão tentando vir para derrubar, dominar e literalmente estabelecer um governo que domina e amordaça. Acorda Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 não vamos permitir. NOSSO BRASIL SERÁ VERDE E AMARELO. %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 19, 2022





Esse e outros conteúdos enganosos sobre o adversário de Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais continuam públicos no Instagram, Twitter e Facebook do pastor.

Live após o vídeo de retratação

Cerca de duas horas depois de publicar o vídeo desmentindo as notícias falsas sobre Lula, o pastor André Valadão iniciou uma transmissão ao vivo no Instagram de um culto na Igreja Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos. Antes da cerimônia começar, uma participante da igreja na cidade norte-americana falou aos telespectadores e convocou todos a "compartilhar a verdade, compartilhar fatos que vocês tem visto, tantas notícias mentirosas, mas que nós como povo cristão possamos compartilhar a verdade".





Durante o culto, Valadão, segurando uma bandeira do Brasil, fez uma oração e falou aos fiéis para não deixarem "O Brasil ser conhecido como o país da corrupção". "Deus abençoe a liberdade que a gente tem, vou falar mais alto, a liberdade que a gente tem, de poder pregar todo o evangelho, de poder estar em todas as redes e declarar que Jesus é rei, Ele é quem reina sobre todas as coisas", declarou.





"O Brasil é do Senhor Jesus. A nossa nação pertence a Ele. A nossa nação é Dele [...] A palavra do Senhor é o centro da nossa vida, não é um governo, não é um líder, não é um estado", proclamou o pastor no culto. "Vem sarar o Brasil, Senhor. Nós clamamos e cremos Senhor, que toda e qualquer realidade maligna, que toda cegueira nos olhos caia por terra", orou.