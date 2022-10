Compare cidades mineiras onde PT e Bolsonaro venceram em 2018 e 2022

Bernardo Estillac, Ígor Passarini e Rafael Alves

Mapa do estado mostra onde Lula e Bolsonaro venceram no 1º turno das eleições de 2022 (foto: Flourish Studio / Reprodução)







Com grande destaque na agenda dos presidenciáveis neste segundo turno, Minas Gerais tem histórico decisivo nas eleições: desde 1955, todos os presidentes eleitos venceram no estado. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou a melhor nas urnas mineiras neste primeiro turno e Jair Bolsonaro (PL) tenta recuperar a maioria construída no pleito passado.









Veja abaixo o mapa interativo com as cidades mineiras e o candidato vencedor no 1º turno de 2018.









No segundo turno, Bolsonaro ampliou a votação em Minas para 58,2%, enquanto Haddad conseguiu 41,8%. Na disputa pelas cidades, o petista conseguiu retirar 36 da conta do presidente eleito.





Veja abaixo o mapa interativo com as cidades mineiras e o candidato vencedor no 2º turno de 2018.









Neste ano, Lula conseguiu larga vantagem na contagem de municípios, vencendo em 630 contra 223 de Bolsonaro. Na soma total de votos, porém, o petista teve 48,29% dos votos contra 43,6% do atual presidente.





Veja abaixo o mapa interativo com as cidades mineiras e o candidato vencedor no 1º turno de 2022.









Na tabela abaixo, consulte, cidade por cidade, os vencedores das votações de 2018 e 2022.