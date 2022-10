Calendário das pesquisas eleitorais: confira os dias de divulgação

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno no próximo dia 30 de outubro

Tratadas como esquenta do cenário eleitoral, as pesquisas de intenção de voto costumam ilustrar a situação política do país antes mesmo dos brasileiros irem às urnas. Porém, mesmo suscetíveis a erros, discrepâncias nas amostragens chamaram a atenção em 2022.