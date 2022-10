Amoêdo declara voto em Lula: 'Bolsonaro é péssimo gestor, sem compaixão'

João Amoêdo (Novo), fundador e ex-presidente nacional do Novo (foto: Reprodução/Instagram Daniel Jose%u0301)



João Amoêdo (Novo), um dos fundadores do Novo, anunciou que vai votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste ano. Em entrevista à Folha de S. Paulo, divulgada neste sábado (15/10), o candidato à Presidência da República derrotado em 2018 fez críticas ao Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, e afirmou que votar em Lula será uma "tarefa dificílima".





Bolsonaro confirmou ser não apenas um péssimo gestor, como já prevíamos, mas também uma pessoa sem compaixão com o próximo. Ele é incapaz de dialogar, de assumir suas responsabilidades e não tem compromisso com a verdade. É um governante autocrático que se coloca acima das instituições", disse Amoêdo.









Amoêdo seguiu a entrevista e afirmou que continua com "as mesmas críticas" quanto ao PT e a Lula . "Em relação ao PT e a Lula continuo com as mesmas críticas e enormes restrições. Como esquecer o mensalão, o petrolão, a recessão de 2015 e 2016, as pedaladas fiscais, o apoio a ditaduras? Discordo integralmente das ideias e dos métodos. A incapacidade de assumir erros é garantia de erros futuros. Nunca tive dúvida. Nem Lula nem Bolsonaro merecem meu voto. Serei oposição a qualquer um dos dois".





"No dia 30, farei algo que nunca imaginei. Contra a reeleição de Jair Bolsonaro, pela primeira vez na vida, digitarei o 13. Apertar o botão 'confirma' será uma tarefa dificílima. Mas vou me lembrar do presidente que debochava das vítimas na pandemia, enquanto milhares de famílias choravam a perda de seus entes queridos", completou, posteriormente.





Em 2022, o Novo ainda não se posicionou abertamente sobre um apoio no segundo turno - ocorre em 30 de outubro. Contudo, o principal cabo eleitoral do partido, Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, anunciou apoio a Bolsonaro após o primeiro turno.