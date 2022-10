Zema sobre campanha de Bolsonaro: 'Tenho dedicado boa parte do tempo'

Walter Braga Netto, Jair Bolsonaro e Romeu Zema durante encontro com prefeitos nessa sexta (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)





Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais reeleito em primeiro turno em 2 de outubro, afirmou estar empenhado na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Zema anunciou dois dias após vencer a eleição estadual que apoiaria Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









"Conto com vocês aqui, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, líderes, vai ser um trabalho de formiguinha. O presidente Bolsonaro e eu não temos condições de irmos em todos os municípios, até gostaríamos. Então, cabe a cada um aqui levar a sua mensagem para os seus vereadores, para as suas lideranças municipais", iniciou, dizendo na sequência que tem "dedicado boa parte do tempo" na campanha.





"Vamos precisar trabalhar muito nos próximos 15 dias. Eu mesmo tenho dedicado boa parte do meu tempo a estar divulgando as causas que o Brasil precisa, que o nosso candidato Bolsonaro sabe melhor do que ninguém", completou. O segundo turno da eleição presidencial ocorre em 30 de outubro.





Ver galeria . 11 Fotos (foto: Santos/EM/D.A Press ) Esta semana, por exemplo, alguns eventos chamaram atenção. Na segunda-feira (10), Zema recebeu o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, na Cidade Administrativa para fazer algumas atualizações sobre projetos de obras no estado.





No dia seguinte, Joaquim Ferreira, ministro do Meio Ambiente, foi o convidado, e investimentos em parques nacionais em Minas foram anunciados. Nos dois dias, fortes apoiadores de Bolsonaro participaram dos encontros, como os deputados estaduais Bruno Engler (PL) - reeleito - e Cleitinho (PSC) - senador eleito - e o vereador belo-horizontino Nikolas Ferreira (PL) - deputado federal eleito.





Disputa





Lula terminou à frente no primeiro turno em âmbito nacional, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6%. Lula recebeu 48,29%.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.





Já Zema foi reeleito em primeiro turno com 56,18% em 2 de outubro. Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, foi o segundo, com 35,08%. O senador Carlos Viana (PL-MG), então candidato oficial de Bolsonaro em Minas, teve 7,23% e parou na terceira posição.





Zema teve como nome à Presidência no primeiro turno o correligionário Felipe d'Ávila (Novo), que teve somente 0,47% e ficou na sexta posição.





Bolsonaro em Minas





Desde o início do segundo turno, Bolsonaro tem visitado Minas Gerais recorrentemente. Já foram outras duas visitas realizadas: em 6 de outubro (quinta-feira), em um evento com empresários do ramo da indústria; e na última quarta-feira (12), para um culto evangélico, todos na capital BH.