Bolsonaro com prefeitos: 'Vamos virar Minas Gerais e ganhar'

“Vocês, na ponta da linha, prefeitos, vices e vereadores: ajudem o Brasil. A não ir para trás. Mostrem o que fizemos. Refresquem a memória de quem votou no PT. Vamos trazer esses votos para o nosso lado. Vamos virar Minas Gerais. Vamos ganhar Minas Gerais”, afirmou o presidente.

Ainda durante o pronunciamento, Bolsonaro afirmou não “acreditar nas pesquisas de intenção de voto”, mas celebrou o suposto “empate técnico” entre ele e Lula no estado mineiro.





“Vamos continuar tratando prefeitos com dignidade e prefeitos. Vamos conversar com um a um. Eles não têm argumentos. Apesar de não acreditar em pesquisas, as pesquisas dão empate técnico. A verdade: nós já viramos e vamos para a vitória final”, disse.





Estado de Minas, entre os pedidos dos chefes do executivo municipal, estão rodovias e revisão de perdas financeiras. Em Belo Horizonte, Bolsonaro participa de um encontro da Associação Mineira dos Municípios (AMM) junto ao governador do estado, Romeu Zema (Novo) , ao candidato à vice-presidência Braga Netto (PL) e ao ministro da Economia Paulo Guedes, em que vai receber uma carta de prefeitos mineiros com suas respectivas reivindicações. Conforme apurado pelo, entre os pedidos dos chefes do executivo municipal, estão rodovias e revisão de perdas financeiras.

Nessa quinta-feira (13/10), o candidato à vice-presidência da República Braga Netto (PL) se encontrou com alguns aliados, como Zema, que vai coordenar a campanha de Bolsonaro no estado.

"Estamos aqui para começar o planejamento, com a coordenação, para a reunião de amanhã. Por isso pedi para conversar com o governador e alguns parlamentares. O presidente determinou que eu viesse aqui fazer esse acerto", disse Braga Netto.

Na quinta-feira da semana passada, Bolsonaro se reuniu com empresários em um evento da Fiemg e na última quarta-feira ele participou de um culto evangélico no Centro da cidade, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.





O chefe do Executivo federal ainda deve voltar a Minas antes do dia 30, data do segundo turno. Ele deve fazer campanha no Norte do estado no dia 28.





Bolsonaro disputa a corrida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ganhou na capital mineira e perdeu em Minas Gerais.

