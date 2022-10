Quantos votos Lula obteve em Minas Gerais?

Em Minas, o ex-presidente levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto o atual presidente, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

- Assim como no cenário geral do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições do primeiro turno em Minas Gerais. Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do presidente Jair Bolsonaro (PL).Em Minas, Lula levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios.Durante a campanha, Lula visitou três cidades do estado: Ipatinga, Belo Horizonte e Montes Claros. O ex-presidente perdeu nas duas primeiras, com 33,88% e 42,5% dos votos, respectivamente. Na terceira, conseguiu vantagem: 46,63%.Considerando os três municípios, Lula recebeu 786.993 votos, o que representa 13,5% do total obtido nas urnas do estado Em Minas, 12.655.228 pessoas compareceram às urnas no último domingo (2/10), sendo que 638.595 escolheram pelo voto nulo ou em branco para o cargo da presidência.Além disso, 3.628.600 mineiros se abstiveram. O estado representa o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 16 milhões de aptos ao voto.