Lula vence em Minas, mas Bolsonaro ganha em 7 de 10 cidades-polo do estado

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições em 30 de outubro (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução - Evaristo Sá/AFP) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições presidenciais brasileiras no primeiro turno em Minas Gerais com 5,8 milhões de votos (48,29%), contra seu principal adversário político, Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 5,2 milhões (43,6%). O segundo turno das eleições de 2022 está previsto para 30 de outubro, último domingo do mês.

No entanto, o petista, que tenta chegar pela terceira vez ao Palácio do Planalto, não repetiu neste ano o mesmo feito de 2002, quando teve no primeiro e segundo turnos a maior pontuação em todas as 10 cidades-polo do estado: Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Divinópolis, Ipatinga, Juiz de Fora, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Montes Claros.

O candidato à reeleição teve mais votos em Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. Lula, por sua vez, neste pleito, venceu em Juiz de Fora, Montes Claros e Teófilo Otoni.

Estado de Minas, já havia avaliado que a tendência era que os “10 a 0” a favor de Bolsonaro e de Lula, vistos em 2018 e 2002, respectivamente, não se repitam neste ano – previsão que foi acertada pelo docente, membro do Observatório das Eleições. No domingo passado (25/9), o professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) , Carlos Ranulfo, em entrevista ao, já havia avaliado que a tendência era que os “10 a 0” a favor de Bolsonaro e de Lula, vistos em 2018 e 2002, respectivamente, não se repitam neste ano – previsão que foi acertada pelo docente, membro do Observatório das Eleições.

“Esta eleição é completamente diferente da de 2018. Lula deve ganhar, mas sem levar tudo. Bolsonaro tem uma chance de apertar o jogo levando regiões que historicamente não votam no PT, em especial o Sul do estado”, afirmou, na ocasião. De fato, Bolsonaro levou em duas cidades-polo: Poços de Caldas e Pouso Alegre, ambas no Sul, com 51,42% e 51,9%, respectivamente.

Vale lembrar que não é por acaso que Lula e Bolsonaro tenham colocado cidades mineiras na rota de atos de campanha pela corrida ao Planalto. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais apresentou, conforme dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um crescimento de 2,25% do eleitorado, passando a ter 16,2 milhões de pessoas aptas a votar. Em primeiro lugar está o estado de São Paulo.

Confira os resultados nas principais cidades do estado

MINAS GERAIS: Bolsonaro (43,6%) | Lula (48,29%)

Uberlândia (Triângulo): Bolsonaro (184.744 • 46,37%) | Lula (178.074 • 44,69%)

Uberaba (Triângulo): Bolsonaro (84.023 • 46,96%) | Lula (78.984 • 44,15%)

Poços de Caldas (Sul): Bolsonaro (45.269 • 51,42%) | Lula (34.095 • 38,72%)

Pouso Alegre (Sul): Bolsonaro (43.132 • 51,90%) | Lula (31.617 • 38,04%)

Divinópolis (Centro-Oeste): Bolsonaro (65.668 • 49,12%) | Lula (56.562 • 42,31%)

Ipatinga (Vale do Aço): Bolsonaro (79.427 • 59,40%) | Lula (45.297 • 33,88%)

Juiz de Fora (Z. Mata): Bolsonaro (121.945 • 38,41%) | Lula (167.048 • 52,62%)

Gov. Valadares (Leste): Bolsonaro (84.540 • 57,62%) | Lula (53.339 • 36,36%)

Teófilo Otoni (V. do Mucuri): Bolsonaro (33.233 • 45,34%) | Lula (35.724 • 48,74%)

Montes Claros (Norte): Bolsonaro (99.858 • 44,90%) | Lula (103.694 • 46,63%)





Bolsonaro, em 2018, e Lula, em 2002, venceram nas 10 cidades-polo do estado



Eleições – 2018





MINAS GERAIS: Bolsonaro (58,19%) | Haddad (41,81%)





Uberlândia (Triângulo): Bolsonaro (63,03%) | Haddad (36,97%)

Uberaba (Triângulo): Bolsonaro (65,62%) | Haddad (34,38%)

Poços de Caldas (Sul): Bolsonaro (69,49%) | Haddad (30,51%)

Pouso Alegre (Sul): Bolsonaro (72,2%) | Haddad (27,8%)

Divinópolis (Centro-Oeste): Bolsonaro (65,17%) | Haddad (34,83%)

Ipatinga (Vale do Aço): Bolsonaro (74,11%) | Haddad (25,89%)

Juiz de Fora (Zona da Mata): Bolsonaro (52,36%) | Haddad (47,64%)

Governador Valadares (Leste): Bolsonaro (71,07%) | Haddad (28,93%)

Teófilo Otoni (Vale do Mucuri): Bolsonaro (54,65%) | Haddad (45,35%)

Montes Claros (Norte): Bolsonaro (58,16%) | Haddad (41,84%)





Eleições – 2002





MINAS GERAIS: Lula (66,45%) | Serra (33,55%)

Uberlândia: Lula (70,75%) | Serra (29,25%)

Poços de Caldas: Lula (55,63%) | Serra (44,37%)

Uberaba: Lula (75,22%) | Serra (24,78%)

Pouso Alegre: Lula (65,44%) | Serra (34,56%)

Divinópolis: Lula (77,49%) | Serra (22,51%)

Ipatinga: Lula (71,60%) | Serra (28,40%)

Juiz de Fora: Lula (83,36%) | Serra (16,64%)

Governador Valadares: Lula (55,60%) | Serra (44,40%)

Teófilo Otoni: Lula (69,39%) | Serra (30,61%)

Montes Claros: Lula (79,30%) | Serra (20,70%)

