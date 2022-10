Kalil sobre eventual governo Lula: 'Falar sobre cargo me ofende'

Candidato derrotado nas eleições para governador em Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) respondeu a perguntas sobre diversos temas em entrevista coletiva realizada na noite deste domingo (2/10), após a apuração dos votos.

Perguntado sobre a possibilidade de ganhar um cargo no governo em eventual eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kalil preferiu se ater à disputa do segundo turno.“O presidente Lula não tem o menor compromisso comigo. Nós ainda temos segundo turno em Minas Gerais. Ele teve uma vantagem, aliás, me parece que é o único lugar que ele teve vantagem na região Sudeste. Então, nós temos que ampliar essa vantagem, temos que trabalhar, temos que conversar.”