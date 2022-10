Kalil sobre futuro: 'Eu não vou enfiar o rabo entre as pernas'

Alexandre Kalil demonstrou confiança para as próximas eleições (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Candidato derrotado na corrida pelo governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), concedeu entrevista coletiva na noite deste domingo (2/10), no saguão do prédio onde mora, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.