Zema é reeleito governador de Minas Gerais em 1º turno

Zema (esq.) terá Mateus Simões (dir.) como vice-governador a partir de janeiro do próximo ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press - 27/8/22)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi reeleito neste domingo (2/10). Segundo boletim emitido pela Justiça Eleitoral às 20h47 de hoje, ele tem 56,73% dos votos válidos com 92,25% das urnas apuradas.





Mesmo que a totalização de todas as urnas ainda não tenha acontecido, o triunfo de Zema em primeiro turno está confirmado, porque, seguramente, terá mais de 50% dos votos válidos. O segundo colocado, Alexandre Kalil (PSD), soma 34,53%.Em terceiro lugar, aparece Carlos Viana (PL), com 7,22%. Todos os outros sete candidatos não atingiram 1%. O pelotão é aberto por Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol).A vitória de Zema confirma a tendência mostrada, ontem, pelo Datafolha, que apontou o fim da eleição em Minas já no primeiro turno . Ogovernador reeleito contou com o apoio de dez partidos. Além do Novo, sua coligação, batizada "Minas nos Trilhos", foi composta por PP, MDB, Solidariedade, Podemos, Patriota, Avante, PMN, Agir e Democracia Cristã (DC).Esta é a segunda eleição disputada pelo empresário Zema. O vice-governador eleito é Mateus Simões, também filiado ao Novo. Ex-vereador de Belo Horizonte e professor universitário, Simões foi secretário-geral do governo mineiro. A chapa vencedora toma posse no primeiro dia de janeiro de 2023.Acompanhe, em tempo real, o desenrolar da apuração em Minas Gerais e no Brasil na página especial do Estado de Minas sobre a eleição deste ano



