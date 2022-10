Marcus Pestana vota em Juiz de Fora e repete críticas a Zema e Kalil

Candidato ao governo de Minas, o ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB) votou na manhã deste domingo (2/10) na Associação dos Cegos, em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira. Em rápida coletiva à imprensa, o tucano fez um balanço de sua campanha e criticou seus opositores líderes nas pesquisas.



"Há 40 anos, eu me tornava vereador em Juiz de Fora. Desde então, procurei fazer o meu papel qualificando o debate e colocando minha experiência a serviço de Minas. (...). Estou com uma expectativa de uma uma votação muito superior ao que as pesquisas vinham indicando, muito em função do último debate."



Em relação à própria campanha, Pestana afirmou que teve um compromisso com a democracia e diversidade. "Cumpri o papel que sempre quis pra mim: de um militante de uma geração comprometida com a liberdade e justiça social. Hoje é o dia do pronunciamento soberano da população."



Posteriormente, o tucano disse que o governador Zema, líder nas pesquisas, "usufruiu muito do contraste com o governo anterior", referindo-se às gestões a cargo do PT e de Pimentel.



"Ele criou uma identidade que eu não acho que seja muito consistente: um mineirinho identificado com o cidadão comum, o que não reflete exatamente a verdade".



"Acho que as cartas já foram todas colocadas na mesa. Ninguém foi inibido de manifestar seus pontos de vista. Hoje é o pronunciamento soberano do eleitorado. Seja qual for o resultado, todos nós temos que nos curvar diante da vontade da maioria da população brasileira. Aquele que for eleito receberá meus cumprimentos e o desejo que faça um bom governo para beneficiar esse povo tão sofrido."





(foto: Bruno Luis Barros/Divulgação)

Pesquisas

Ipec MG vê chance de 2° turno

Sobre Marcos Pestana

Na quinta-feira (29/9), ao participar do “EM Entrevista”, Pestana já havia afirmado que a aprovação de Romeu Zema (Novo), postulante à reeleição, está amparada na mentira – ou seja, a construção da ideia de que ele é alguém simples como o povo. “Na verdade, ele é um milionário e tem patrimônio de R$ 150 milhões, de uma família que tem o mérito de seu trabalho e que enriqueceu cobrando juros de 460% ao ano."No início do mês passado, o ex-deputado federal também já havia dado o mesmo tom no discurso ao mencionar Zema e estendeu a crítica a Alexandre Kalil (PSD). Para o tucano, o desempenho dos dois candidatos na corrida eleitoral é “calçado em mentiras”. Pestana disse que o postulante à reeleição “não é nada de Novo”.Favorito para assumir o Palácio Tiradentes, o governador Romeu Zema concentra 49% das intenções de voto, segundo a última pesquisa divulgada pelo Datafolha. Na vice-liderança está Kalil, com 31%.Na sequência vem o correligionário de Bolsonaro, o senador Carlos Viana (PL), com 5%. A professora Vanessa Portugal (PSTU), a militante feminista Renata Regina (PCB) e Marcus Pestana (PSDB) têm 1% das intenções de voto, cada. O grupo dos que ainda se dizem indecisos, segmento que sinaliza as chances de reviravolta no dia do pleito, soma 8%. Branco e nulos são 5%.Divulgada ontem, a pesquisa Ipec diverge da apuração do Datafolha e coloca Zema com 50% dos votos válidos, contra 42% do ex-prefeito da capital mineira.Nos votos válidos, o também ex-comandante do Atlético cresceu três pontos em relação ao levantamento anterior, de 27 de setembro. À época, ele aparecia com 39%. Houve queda de 4,7 pontos na diferença dele para Kalil.Terceiro melhor colocado, Carlos Viana (PL) aparece com 4%. Vanessa Portugal (PSTU), Lorene Figueiredo (PSOL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Cabo Tristão (PMB) têm 1% cada. Os demais não pontuaram.Ex-deputado federal por dois mandatos, de 2011 a 2018, Pestana também ocupou as secretarias de Estado de Planejamento e de Saúde durante os governos Itamar Franco e Aécio Neves, respectivamente.O político iniciou a vida pública como vereador de Juiz de Fora, em 1982, sendo o parlamentar mais jovem da história da cidade. Entre 1993 e 1994, foi o secretário de governo da prefeitura.Em 1998, assumiu a Secretaria de Estado de Planejamento e, em 2003, a de Saúde. Também secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente em 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, foi eleito deputado estadual.