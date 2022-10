Ipec MG vê chance de 2° turno: Zema tem 50% dos votos válidos; Kalil, 42%

De acordo com Ipec, Zema e Kalil enfrentam segundo turno (foto: DIVULGAÇÃO/)

Confira

Romeu Zema (Novo): 50%

Alexandre Kalil (PSD): 42%



Carlos Viana (PL): 4%



Vanessa Portugal (PSTU) 1%



Lorene Figueiredo (PSOL): 1%



Marcus Pestana (PSDB): 1%

Renata Regina (PCB): 1%



Cabo Tristão (PMB): 1%



*Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para totalizar o resultado da eleição. Para ser eleito em primeiro turno, é preciso ter mais de 50% dos votos válidos mais um voto.

Pesquisa

Última pesquisa Ipec, divulgada neste sábado (1/10), aponta segundo turno entre o governador Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD).O novista tem 50% dos votos válidos, contra 42% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Outros candidatos somam 8% dos votos válidos.Foram ouvidas 2 mil pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 104 municípios mineiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número MG-09012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-06476/2022.